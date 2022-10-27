Пентагон провел испытания компонентов гиперзвукового оружия

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В США отметили, что все прошло успешно. Что это значит для России?

Американские военные испытали компоненты гиперзвукового оружия. По данным Reuters, ракету запустили с береговой стартовой площадки и провели с ней около десятка экспериментов.

Что интересно, США и страны Запада выступают здесь в роли догоняющих. Ведь гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении России и Китая. Более того, наше оружие применяется и в реальных боях.

К примеру, к подобному классу вооружений относится комплекс «Кинжал», который отлично зарекомендовал себя во время специальной военной операции.