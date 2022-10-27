Врачи не могут поставить диагноз: телеведущая Бородина вновь под капельницами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Звезда «Дома-2» пожаловалась на регулярные головные боли, приступы недомогания и усталости.

Телеведущей Ксении Бородиной снова понадобилась помощь врачей, однако точного диагноза специалисты поставить не могут. Звезда «Дома-2» страдает от головных болей неизвестного происхождения, а также приступами недомогания и усталости.

В своем микроблоге она рассказала, как в очередной раз легла под капельницу и поделилась предположениями медиков. Возможной причиной нестабильного состояния знаменитостей был назван шейный остеохондроз

«Как будто на улице ночевала. Надо постараться привести себя в божеский вид. Я устала от того, что у тебя что-то болит, и ты не знаешь, от чего это», — призналась Бородина.

Как пишет dni.ru, прежде телеведущая рассказывала, что со своей проблемой обращалась к двум остеопатам и неврологу. Но головная боль по-прежнему мучает ее. Назначенные специалистами лекарства не помогают, а лишь ухудшают самочувствие, вызывают тревожность и повышают давление. Селебрити решила не сдаваться, в ближайшее время сделать на МРТ шейного отдела.

Ксения Бородина несмотря ни на что активно работает, участвует в новых шоу и проектах, ведет свой бизнес и не забывает о социальных сетях. В интернет-пространстве знаменитость зарабатывает, в том числе рекламой, на которую нередко жалуются подписчики, мол, слишком много. Также ведущая воспитывает двух дочерей Теону и Марию. Выступающие фоном бурной жизни мигрени утомили звезду, но не заставили опустить руки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Бородина заявила о желании родить третьего ребенка.