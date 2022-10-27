В мире таких всего 16: россиянка усыновила юношу с внешностью гуманоида

Фото, видео: tiktok / planetaleshka12; 5-tv.ru

Алексей — один из 16 жителей Земли, страдающих аблефармокрастомическим синдромом. Парню повезло: болезнь не сделала его одиноким.

Юноша с инопланетной внешностью, 18-летний Алексей, нашел семью в доме Надежды Ярихметовой. Женщина является мамой десяти детей — четверых родила сама, шестерых усыновила. О мальчике с синдромом аблефаронной макростомии (АМС) она узнала, когда ему было 12. Из-за недуга молодой человек развивается и выглядит иначе: огромный лоб, лишняя кожа, нетипичное телосложение, не говорит, имеет проблемы со зрением, слухом, нервной системой.

Ярихметова решила встретиться с Лехой — так его зовут в новой семье — после того как увидела анкету интерната. В этот момент подопечный был в больнице, ему была нужна пластическая операция. Руководство центра и сама будущая мама Алексея сомневались, удастся ли обеспечить ему комфортную жизнь. Решение вскоре было принято после знакомства.

Спасибо, мама!

В России зафиксированы только два случая аблефармокрастомического синдрома. У мамы юноши с внешностью гуманоида — тот же недуг. Всего в мире 16 людей с таким диагнозом. Нарушения в развитии у таких людей начинаются на эмбриональной стадии развития плода. Но несмотря на болезнь Алексею удается жить полноценно. По словам мамы, он заботливый и добрый, всегда готов помочь ближнему.

«Леха переехал жить к нам месяцев через десять, до этого мы забирали его на условиях гостевого режима. Чтобы понять, какой он, решили вместе поехать на море. Там впервые поругались, и я поняла, что он слышащий, думающий, воспринимающий похвалу. Он вполне нормальный ребенок», — рассказала о сыне Ярихметова в эфире НТВ.

Без трудностей, конечно, не обходится. Во избежание проблем Алексей не ездит в общественном транспорте, только на такси. Парень часто сталкивается с эмоциональной реакцией окружающих на его внешность. Несколько раз маму с сыном не пускали в аквапарк, им отказывали в студии обучения игре на барабанах — люди не знают, как вести себя рядом с кем-то необычным, порой боятся его. Разумеется, совершенно напрасно.

Поддерживают братья и сестры — проводят с ним время, давно научились понимать его просьбы в виде мычания и жестов. В свои 18 Леха учится по программе девятого класса. Он увлекается кулинарией и ведет блог, на парня подписаны 127 тысяч человек.

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