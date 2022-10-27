Арестович: ситуация под Херсоном меняется в неприятную для ВСУ сторону

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В офисе Зеленского признают, что «смолоть» оборону региона украинской армии не по силам.

Ситуация на херсонском направлении становится критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live»*. Он подчеркнул, что войска националистов под Херсоном оказались в крайне тяжелом положении.

«Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — отметил Арестович.

По мнению советника главы офиса президента Украины, такую огромную военную силу армии страны «смолоть» будет очень трудно.

Комментируя обстановку в Херсонской области, заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов отмечал, что все попытки националистов прорвать линию обороны обречены на поражение. Свое заявление подтвердил успешным отражением атаки ВСУ — российские военные отбросили противника в районе села Давыдов Брод. Стремоусов также опроверг слухи о планах сдачи Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские боевики пытаются «утопить» утраченные земли. Территория вокруг Каховской ГЭС, которую регулярно обстреливают ВСУ, стала зоной повышенной опасности

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