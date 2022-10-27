Шутки за 300: Байден начал передразнивать журналистов в Белом доме

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В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля американский лидер не дал ни одного комментария, зато продемонстрировал актерский талант.

Президент США Джо Байден шокировал журналистов, начав передразнивать их во время пресс-конференции по итогам встречи с главой Израиля Ицхаком Херцогом в Овальном кабинете, пишет New York Post. Ни одна попытка задать обратиться к американскому лидеру не увенчалась успехом. Он только издевательски изображал очевидно нелепую, по его мнению, манеру выкрикивать вопросы — она, к слову, является стандартной, даже традиционной и никого не удивляющей местной практикой.

Впал в детство?

Как пишут авторы статьи, Байден не мог скрыть ехидной улыбки, слушая сливающиеся в общий гам выкрики прессы. Некоторое время он наблюдал, посмеиваясь, после чего широко раскрытыми глазами посмотрел на репортера и начал шевелить губами, имитируя ее попытку задать вопрос. Как будто говорил: «Бе-бе-бе».

Встреча с Герцогом стала вторым мероприятием за день, на котором Байден игнорировал журналистов. Связано это с напряженностью из-за его плана выдвигаться на второй президентский срок. Слишком уж часто в последнее время американскому лидеру напоминают, кто спровоцировал мощнейшую с 1981 года инфляцию и вогнал экономику страны в рецессию.

79-летний Байден заработал репутацию ненавистника прессы за годы на главном государственном посту, продолжив линию предшественника Дональда Трампа. Тот тоже критиковал журналистов за «глупые вопросы», не стесняясь в выражениях. Однако в отличие от Трампа Байден периодически извинялся за атаки на репортеров, с которыми был не согласен.

Президент высмеял пресс-корпус 4 октября за выкрикивание вопросов, когда репортеров выводили с мероприятия, посвященного юридическим барьерам для абортов и противозачаточных средств. Прежде известный представитель прессы Филип Вегман был назван неграмотным. Пичина — журналист припомнил, как Джо Байден называл республиканцев историческими расистами.

Репортера Fox News Питера Дуси глава Штатов объявил «глупым сукиным сыном» за вопрос о политическом влиянии инфляции. В июне 2021 года Байден напал на Кейтлан Коллинз из CNN, когда она спросила о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, позже извинился. Издание отмечает, что у пресс-службы Белого дома было больше проблем с Байденом и его сотрудниками, чем с Трампом, который вовсе называл СМИ «врагами народа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден потерялся в собственном саду. Журналистам, очевидно, не приходится «землю рыть» в поиске материала для очередной статьи.