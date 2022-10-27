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По данным одного из бойцов ВС России, его сослуживцы при атаке «зацепили» поставленную США на вооружение ВСУ гаубицу М777.

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из бойцов Вооруженных сил (ВС) России, участвующего в спецоперации в расчете БМ-21 «Град».

«Из последних целей по танкам мы отрабатывали три машины, сказали нам: „Удачно все“. Зацепили „три топора“ (Американская гаубица М777. — Прим. ред.), зацепили неплохо», — заявил военнослужащий.

По словам бойца ВС РФ, главными целями для расчета стали живая сила противника, техника и укрепрайоны. Особо важной задачей также является нейтрализация поставленного Украине иностранного вооружения.

Агентство сообщает, что по информации полковника полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталия Киселева, наиболее ожесточенные бои с украинскими националистами в данный момент ведутся в районе населенных пунктов Кременная и Сватово. Боевики ВСУ несут большие потери при атаках. Офицер подчеркнул, что попытка противника прорваться в Кременную потерпела крах благодаря высокому уровню подготовки оборонных войск.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к ополчению ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) после очередного обострения ситуации в Донбассе и ряда артобстрелов по мирному населению со стороны ВСУ. Киевский режим игнорирует предложения о мирном урегулировании, регулярно требует военной поддержки Запада.

В конце сентября в состав России по результатам референдумов вошли четыре новых региона. Это освобожденные союзными войсками ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Украине не теряет надежды вернуть утраченные земли, продолжая атаковать на границах. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с последствиями такого удара националистов по Шахтерску, в результате которого загорелись цистерны с топливом, расположенные у железнодорожной станции. Местных жителей эвакуируют.