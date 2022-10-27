Компания Apple откажется от зарядок с Lightning в пользу USB-C

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku; 5-tv.ru

Миллионы пользователей устройств по всему миру рады такому их преображению. А все — благодаря строгому закону ЕС.

Apple официально проиграл битву с европейскими правилами. iPhone со следующего года будут выпускаться с новым типом зарядки. Оригинальный порт Lightning будет заменен на общемировой стандарт — USB Type-C, чему очень рады миллионы пользователей гаджета.

А все благодаря закону Евросоюза об унификации зарядных устройств: только выполнив его требования, можно было сохранить свою долю рынка в ЕС.

Кстати, сейчас компания как никогда заинтересована в том, чтобы удержать клиентов. Продажи последней модели iPhone 14 идут так неважно, что в Apple опять объявили о сокращении объемов производства.