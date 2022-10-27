В Петербурге депутат «приютил» 100 тысяч мигрантов и заработал 1,5 миллиарда

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За преступные махинации грозит большой срок. От следствия «народный избранник» пытался бежать, но не смог.

Жителей Петербурга сегодня поразили аппетиты городского депутата, задержанного за фиктивную регистрацию мигрантов в промышленном масштабе.

Он успел незаконно прописать больше 100 тысяч человек и заработал на этом полтора миллиарда рублей. Теперь против во всех смыслах народного избранника, имя которого не называется, заведено уголовное дело. Он пытался скрыться от следствия в Рязанской области. Но был задержан — так же, как и еще пять его подельников.