Шаг за шагом: как российские военные сжимают в тиски укротеррористов под Артемовском

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

В ходе СВО защитники Донбасса успевают вывозить последних оставшихся в опасных районах местных жителей. Всегда — ценой собственных жизней.

Российские войска постепенно выдавливают боевиков из Артемовска. Шаг за шагом наши подразделения сжимают противника в тактических тисках, вынуждая покинуть город. Националисты отступают, теряя ключевые позиции. Корреспондент «Известий» Денис Кулага, который работает на передовой, вошел в одно из освобожденных сел вместе с нашими бойцами.

Российские самоходки по размытой дороге продвигаются между бывшими позициями ВСУ, где совсем недавно шли крупные бои. Весь маршрут показывать нельзя. Далее возобновляем запись уже непосредственно на самой огневой.

«Сейчас наши орудия нацелены на поселок Курдюмовка, где ВСУ пытаются выстроить новую огневую линию. А наши гаубицы пытаются всячески помешать планам украинских силовиков», — подчеркнул Кулага.

Фланг обороны ВСУ заметно ужимается. Потеря Отрадовки оказалась для украинской стороны фатальной и открыла для наших бойцов путь на западные рубежи Артемовска

«Это то, что называют здесь передним краем. Уже дальше — серая зона. Туда двигаться не рекомендуется, и опасно, но самое главное, слышно то, как здесь постоянно идет бой», — пояснил военкор.

Кругом руины — типичная картина для фронтовой жизни. Но даже здесь, в, казалось бы, безлюдных поселках, наши бойцы умудряются найти мирных граждан, оказавшихся в ловушке боевых действий. Ценой собственных жизней, они увозят пенсионеров подальше от линии боевого соприкосновения

«Мне в хату попало, мы с ней в подвал залезли. Возле подвала полметра, там воронка такая. Я не знаю, из чего они так ударили, вообще не пойму. Меня засыпало этими кирпичами. Прикинь!» — рассказывает о пережитом мужчина.

Пенсионеру с супругой предлагают выехать в тыл ДНР. Тем временем, неподалеку собирается новая штурмовая группа. Здесь нет места спешке, каждый дорожит своим товарищем. Поэтому продвижение может показаться медленным. Но зато уверенным.

«Частенько слышим: стрелкотня, разрывы впереди. Что еще могу сказать? Потихоньку продвигаемся. Продвигаемся вперед, постепенно, потихоньку, не спеша», — заметил один из военнослужащих.

А прикрытие всегда обеспечит артиллерия. Сейчас наряду с южным и восточным направлениями главный акцент поставлен на западный участок фронта. Необходимо создать вокруг Артемовска так называемые «тактические тиски», чтобы вынудить ВСУ покинуть город без боя.

Работа здесь идет в активном режиме, только орудия успели отстрелять весь свой боекомплект, тут же идет пополнение боезаряда. Это все делается в течение пяти минут. Боеукладку заполнят, и орудия снова будут готовы работать по заданным целям.