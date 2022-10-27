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Российских военных заподозрили в использовании зарубежных БПЛА в ходе спецоперации. Однако это все оказалось банальными домыслами.

Информация о якобы применении российской армией на территории Украины иранских беспилотников абсолютно не соответствует действительности. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Вместе с тем Небензя подчеркнул, что не давал секретариату ООН никакого поручения о проведении расследования по эксплуатации БПЛА на Украине.

«Призывы запада к секретариату оон провести расследования по беспилотникам на украине без санкции совбеза создает опасный прецедент», — приводит цитату из заявления Василия Небензи ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.