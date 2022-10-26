«Чем бы дитя ни тешилось»: Борисова резко оценила скандал с Данилко во Львове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Создатель образа Верки Сердючки вляпался в русофобский скандал на родине.

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала инцидент с украинским певцом Андреем Данилко, которого во Львове хотят оштрафовать за исполнение песен на русском языке в одном из местных ресторанов.

Российская телезвезда заявила, что не видит ничего удивительного в ситуации с Данилко, так как Львов известен своей ненавистью ко всему русскому. При этом Борисова дала понять, что ей безразлична судьба украинского исполнителя, поскольку ей в принципе не интересно то, что происходит на Украине.

«Львов вообще крайне враждебно настроен. Это один из самых нацистских и националистических городов. Там просто ненависть к русским. Я считаю, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Лишь бы они нас в покое оставили. Поэтому пусть штрафуют», — заявила телеведущая в комментарии 5-tv.ru.

До этого стало известно, что Данилко грозит штраф за выступление на русском языке в одном из ресторанов города Львова. Накануне артист исполнил там российский репертуар во время свадебного банкета. Причем ему с удовольствием подпевали и гости праздника.

Кадры с банкета быстро облетели соцсети, после чего разразился скандал. Разбираться с Веркой Серрдючкой планируют аж на областном уровне, причем отвечать придется и артисту, и ресторану, который допустил оплошность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Андрей Данилко, ставший звездой благодаря женскому образу Верки Сердючки, так и не создал семью.