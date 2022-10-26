Он готов: президент Гвинеи-Бесау передал Зеленскому слова Путина о начале переговоров

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys

Российская сторона неоднократно призывала украинского лидера решить конфликт в Донбассе мирным путем. Тот использовал любые уловки, чтобы не идти на компромисс.

Лидер Гвинеи-Бесау Умару Сикоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому слова президента РФ Владимира Путина о готовности начать переговоры по Донбассу. Обсуждение кризиса между сторонами состоялось днем, в ходе совместного брифинга, передает РИА Новости.

Эмбало подчеркнул, что Путин во время встречи с ним специально попросил передать Зеленскому послание. Ответ президента Украины на это был довольно резким: в очередной раз отверг всякую возможность идти на компромисс и добавил, что послание Путина для него «просто спланированная риторика».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Киевский режим продолжает уничтожать жизни мирных граждан ДНР, ЛНР и самой Украины в угоду личным амбициям и западным хозяевам. Мало того, сейчас он занимается разработкой смертельного оружия. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Незалежная готовит «грязную бомбу» для использования в качестве провокации: очередная попытка очернить Россию.