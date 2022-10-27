Моральная травма? Психолог раскрыл детали смерти самого грязного человека после купания в ванной

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Иранец Аму Хаджи прожил 94 года, и большую часть из них он не мылся. Питался старик на свалках, пил из луж. Сам он был уверен, что заболеет, если изменит привычкам.

Причиной смерти самого грязного человека после приема ванны стал парадокс сознания — психика не выдержала стресса и давления пробудившихся детских травм. Такое мнение о судьбе иранца Аму Хаджи в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал психолог Марсель Сультеев. Эксперт отметил, что убежденность мужчины в правильности выбранного образа жизни также отчасти привела к скоропостижной кончине.

Аму Хаджи было 94 года. От общепринятых норм гигиены он отказался еще в юности, по собственным словам, из-за «эмоциональных неудач». Старик был покрыт черным слоем грязи, кожа его огрубела, волосы спутались в седой клубок. Питался он на свалках испорченными продуктами, пил из луж, но при этом здоровье оставалось крепким, и об этом говорит как минимум возраст.

Хаджи был уверен, что заболеет сразу после встречи с мылом и мочалкой, долго отказывался, но окружающие все же убедили принять ванну. Вскоре мужчина действительно стал терять силы и скончался. Марсель Сультеев подчеркивает: на каждого взрослого до самой старости влияют пережитые в детстве стрессы.

«Скорее всего у него было потрясение, связанное с купанием, именно с ванной, так как 90 лет назад в Иране были проблемы с водой. Возможно, есть определенное негативное воспоминание, связанное с чистотой и с ванной. А когда его убедили принять ванну, у него произошел в голове определенный парадокс, с которым он не справился, его сознание не выдержало, и он умер», — предположил психолог.

Эксперт отметил, что многие дети испытывают негативные эмоции из-за определенных продуктов, вплоть до вспышек агрессии, так как мама с папой заставляли их есть нелюбимую еду, возможно, применяли силу. Скорее всего, считает Сультеев, Аму Хаджи отвергал свежую качественную еду, так как с ней был связан тяжелый инцидент в детстве.

«Возможно, были обвинения в детстве, что он съел еду, которая была приготовлена для братишки или сестренки, возможно для всех членов семьи. И тогда он для себя определил, что лучше есть противоположность тому, что ему запрещали. Он нашел успокоение определенное и мысленно себя запрограммировал, что если не будет есть то, что причиняет ему боль эмоциональную, он будет счастлив», — заключил эксперт.

Все мы родом из детства, каждый уносит в могилу свою боль. Еще говорят, любое воспитание — это насилие. Чтобы не подтверждать расхожее мнение и растить крепкого духом человека, родителям нужно быть внимательными: знать, что происходит в жизни малыша, понимать его реакции, помогать переживать трудности, поддерживать и учить справляться с нахлынувшими эмоциями. Трудная работа, но самая благодарная.

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