Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Sascha Steinach; 5-tv.ru

Финские СМИ сообщили, что правительство не против размещения на территории страны ядерных боеголовок.

Финляндию, которая еще только подписала протокол о вступлении в НАТО, уже интенсивно накачивают оружием и превращают в плацдарм для противостояния с Россией. Об этом 5-tv.ru рассказал финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

По его словам, газета Iltalehti раскопала и выдала информацию о том, что правительство Финляндии не против разместить на территории страны ядерное оружие. При этом более полутора тысяч американских солдат уже расквартированы в Хельсинки и соседних регионах, таких как Уусимаа, а в городе Хамина, на самой границе с Россией, сосредоточено большое количество разведывательной техники, переданной немцами и американцами. Наконец, мэр города Лаппеенранте Кимо Ярво еще летом заявил о готовности разместить ядерные боеголовки НАТО.

«Мы с начала лета видим, что США и НАТО постепенно поджимают под свой каблук Финляндию, а дураки, которые находятся в финском правительстве, потакают им во всем. То есть мы идем к тому, что Финляндия так или иначе становится плацдармом для НАТО. Хотя сейчас нация начинает просыпаться, выходить на демонстрации, о которых, кстати, финская пресса вообще не упоминает», — отметил Хейсканен.

По мнению журналиста, Финляндия для НАТО — лакомый кусочек, потому что финские военные благодаря прежней дружбе с РФ располагают данными о составе войск и оборонительных сооружениях Ленинградской области. Вопрос лишь в том, насколько далеко Финляндия готова зайти в противостоянии с Россией, подчеркивает Хейсканен.

«И, хотя Финляндия говорит, что хочет находиться вне конфликта, так или иначе она уже находится в конфликте с РФ, потому что финские бронетранспортеры „Паси“ (XA-180) уже уничтожены и взяты в качестве трофеев российскими войсками. И скоро может последовать очень сильный ответ от Москвы, который не понравится ни Хельсинки, ни генералам НАТО, которые зачастили в Суоми», — подытожил журналист.

Ранее Кости Хейсканен прокомментировал для 5-tv.ru отстранение гражданки Финляндии от участия в шоу The Voice of Finland из-за наличия у нее второго — российского — гражданства.