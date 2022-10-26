Путин на Совбезе обсудил совершенствование системы исполнения уголовного наказания в РФ

Фото, видео: Алексей Бабушкин / ТАСС; 5-tv.ru

Первым докладчиком в режиме видео-конференции стал министр юстиции Константин Чуйченко.

Сегодня Владимир Путин на оперативном совещании с совбезом обсудил совершенствование системы исполнения уголовного наказания в России

«У нас сегодня для обсуждения предложена тема совершенствования меры по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания», — начал совещание президент.

Первым докладчиком в режиме видео-конференции стал министр юстиции Константин Чуйченко.