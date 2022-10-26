Под видом «Искандера»: раскрыты детали плана провокации Киева с «грязной бомбой»

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Радиоактивный боезаряд планируется взорвать над Чернобыльской АЭС.

Киевский режим планирует замаскировать «грязную бомбу» под ракету российского комплекса «Искандер» и взорвать ее над Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что специалисты предприятия «Южмаш» изготовили муляж ракеты. Его планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС, объявив о запуске ядерного заряда российскими военными.

«Специалисты „Южмаша“ уже изготовили муляж ракеты комплекса „Искандер“, головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем „сбить“ силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что муляж ракеты сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У». После того как он будет «сбит» над ЧАЭС, Киев намерен показать западным СМИ фрагменты и элементы электроники якобы ракеты «Искандер» и убедить западную общественность в виновности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов исключил планы России по применению ядерного оружия на Украине.