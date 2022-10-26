Под руководством Путина прошла тренировка ядерного ответа на атаку противника

Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника

Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС; Минобороны РФ

Ранее глава государства проконтролировал учения авиационных, наземных и морских сил сдерживания. На тренировке все ракеты успешно достигли своих целей.

Российская Федерация проводит учения по нанесению массированного ядерного удара Вооруженными силами РФ в ответ на ядерный удар противника. Тренировка проводится под руководством главы государства Владимира Путина. О проводимой работе доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — обратился Сергей Шойгу к Владимиру Путину на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Несколькими часами ранее в Кремле рассказали, что под руководством Владимира Путина прошла тренировка авиационных, наземных и морских сил сдерживания. Как отметили в пресс-службе президента России, все выпущенные ракеты успешно достигли своих целей и показали необходимые характеристики.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что что Запад использует Украину как таран против России и полигон для своих военно-биологических экспериментов.