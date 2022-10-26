Польский депутат Коваль предрек отказ Европы от помощи Киеву

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В частности, французы и немцы настолько привыкли к комфорту, что приближающиеся холода заставят их выйти на акции протеста.

В Польше назвали условие, при котором Запад может перестать помогать Украине. Так депутат польского Сейма и бывший глава МИД страны Павел Коваль заявил, что это может произойти с приближением холодов, когда температура в домах европейцев — в первую очередь, в Германии и Франции — существенно снизится.

По его мнению, если в квартирах похолодает хотя бы на 2-3 градуса, этого будет достаточно для того, чтобы западные политики перестали интересоваться боевыми действиями на Украине. А французы и немцы настолько привыкли к комфортной жизни, что холод в домах может заставить их выйти на акции протеста.