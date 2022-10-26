Адвокат назвал срок, грозящий «команде Собчак» по делу о вымогательстве

Адвокат Ким предрек «сотрудникам» Собчак Суханову и Романовскому до 15 лет тюрьмы по делу о вымогательстве

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Пока светская львица тихо сбежала из страны под покровом ночи и фейковыми авиабилетами, ее директору грозит десяток лет за решеткой.

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский могут получить тюремный срок по делу о вымогательстве сроком до 15 лет. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии озвучил адвокат и член экспертного совета при Уполномоченном по Правам человека в Москве Игорь Ким.

В первую очередь эксперт отметил, что наказание в любом случае будет основательным. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. Она трактует вымогательство как завладение чужим имущество или имущественными правами посредством шантажа (применения физического или морального насилия).

Если бы в деле фигурировал один человек, то ему бы грозило лишение свободы сроком от двух до семи лет. Но так как после Кирилла Суханов в качестве подозреваемых были привлечены экс-главред Tatler Ариан Романовский и сама Ксения Собчак, то речь идет уже о группе лиц — в данном случае каждый фигурант может получить до 15 лет тюремного срока.

«Довольно тяжелый и основательный будет вид наказания в отношении группы лиц. Мы можем говорить о группе лиц, поскольку произошло второе задержание сотрудника девицы под фамилией Собчак, которая спешно покинула страну. В случае если вымогательство было осуществлено группой лиц, то им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Все будет зависеть от того, в какой сумме был нанесен ущерб», — объяснил Игорь Ким.

Кроме того, отметил специалист, это загадочное дело о вымогательстве, с большой вероятностью, сопряжено с мошенничеством. Сама схема «Собчак и команды», скорее всего, была нелегальной.

«Скорее всего, вымогательство было сопряжено с мошенничеством. Могу предположить, что действовала определенная мошенническая схема», — подытожил адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крупной афере, которую провернула Ксения Собчак, чтобы запутать оперативников и тихо сбежать из страны.