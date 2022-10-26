Дошли уровня мышей: военный эксперт Никулин высмеял интеллект политиков ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

В сети высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок, заявившую, что в XIX веке воевали «одними танками».

По степени интеллекта и знаний европейская политическая элита скатилась до уровня мышей. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил военный эксперт Игорь Никулин, комментируя слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что в XIX веке воевали «одними танками».

«Если Лиз Трасс решила не позволять, чтобы Ростовская и Воронежская области вошли в состав Российской Федерации, то чему удивляться? Там других не держат. Там политическая элита измельчала уже до уровня мышей, наверное, если не меньше. У них же ЕГЭ ввели лет на 30 раньше нас — вот результат», — со смехом сказал Никулин.

Он добавил, что пользователи Twitter уже отреагировали на ляп Бербок шуткой о том, что «Наполеон все Бородинское поле перепахал своими танками» в 1812 году.

Ранее в сети обратили внимание на интервью Бербок каналу 2DF, в котором она заявила, что в XXI веке «воюют не одними танками, как это было в XIX веке», а ведут гибридные войны. Между тем первый в истории танк был создан в Великобритании лишь в XX веке, точнее, в 1916 году, во время Первой мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анналена Бербок сбежала от вопроса о поставках оружия на Украину.