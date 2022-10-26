Пьяный водитель вез в Красноярске детей в школу
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Правоохранители выясняют теперь у работодателя, как мужчина в нетрезвом состоянии оказался за рулем микроавтобуса.
В Красноярске остановили пьяного водителя, который за рулем микроавтобуса вез детей в школу. Учиться их отправили другим транспортом. А вот водителю пришлось задержаться.
«Согласны с результатом?»
«Ну, что я могу сказать если он показал столько, согласен…»
Кроме того, будет определена вина работодателей, допустивших своего сотрудника к управлению транспортным средством в таком виде.