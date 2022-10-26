Путин: США используют Украину как таран против России

Фото, видео: Алексей Бабушкин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Глава страны отметил, что Запад лишил Украину суверенитета и развернул на ее территории полигон для военно-биологических экспериментов.

Украина стала марионеткой в руках США и используется Западом как «таран против России». Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в выступлении перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Глава государства отметил, что Украина потеряла свой суверенитет и фактически управляется США. Руками Запада Киев угрожает безопасности России и всему СНГ. Штаты не прекращают попыток развязать экстремистские и националистские конфликты.

«Чего они добиваются — те, кто это делает, — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь», — заявил президент.

Президент Российской Федерации добавил, что Запад превратил Незалежную в полигон для военных экспериментов и всячески поощряет желание Киева обзавестись ядерным оружием.

«Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие», — объяснил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина про высокий конфликтный потенциал, который продолжает сохраняться в мире.