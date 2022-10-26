Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Ранее на просторах сети сообщалось, что артиста не стало в результате отравления.

Актер Сергей Жигунов с удивлением и юмором воспринял информацию о своей смерти. Она была обнародована на YouTube-канале «Слухи шоу-бизнеса» еще в начале июня, увидел же звезда «Гардемаринов» ее только сейчас.

«А я и не знал», — прокомментировал Сергей Жигунов в своем Telegram-канале.

В том, что артист действительно жив и здоров, сомневаться не приходится. Об этом говорят его посты в соцсетях — десять дней назад актер играл в шахматы в Буэнос-Айресе, а на последних фото и видео он уже в Москве, и компанию ему составляет его питомец Степа.

Сергей Жигунов удивился слухам о своей кончине. Telegram / ZhigunovSergey

Сергей Жигунов — знаменитый советский и российский актер. Одна из первых работ, которая принесла ему славу — «Гардемарины, вперед!» Также артист запомнился зрителю по картинам «Сердца трех», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня», где исполнил главные роли. Всего Жигунов сыграл в более чем 30 картинах, а в некоторых из них выступил и в роли продюсера.

Личная жизнь знаменитости тоже полна интерсных событий. Артист успел дважды жениться и развестить с одной и той же избранницей, Верой Новиковой. Новая муза актера — журналист Виктория Ворожбит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Жигунов ради спасения собаки прыгнул в холодную реку.