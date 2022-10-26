Бравада или реальная угроза: зачем США направили десантников на границу Украины

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Американские «кричащие орлы» уже несколько дней проводят учения «всего в трех милях» от границы Румынии и Незалежной.

Переброска 101-й воздушно-десантной дивизии армии США на границу Румынии с Украиной — это в первую очередь попытка оказать военно-психологическое давление на Россию. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный политолог Андрей Кошкин.

«Это в чистом виде военно-техническое и психологическое давление в гибридной войне, которую ведут США против России», — заявил он.

Еще одна цель переброски десантников — держать под контролем ситуацию в Европе, где нарастает недовольство населения экономическим и энергетическим кризисом, что может вылиться в протестные акции.

«Они (США — Прим. ред.) понимают, что информационная трескотня, создание кризиса вокруг Украины, возмущение избирателей в европейских государствах — все это создает довольно напряженную атмосферу в регионе. И чтобы она не вышла из-под контроля, ее надо насытить теми силами, которые в какой-то степени могут управлять этим хаотическим процессом», — пояснил политолог.

Что касается громких высказываний командиров дивизии о том, что в случае нападения на НАТО они «полностью готовы пересечь границу с Украиной», то их надо расценивать, как браваду и пиар, считает Кошкин.

«Это сопряжено с некой пиар-деятельностью тех структур, штабов, командиров, которые отрабатывают свое должностное предназначение. Налогоплательщик должен быть уверен в том, что деньги, которые идут на содержание воздушно-десантной дивизии, вкладываются в некую безопасность, которую обеспечивает эта дивизия за тридевять земель, за океаном», — отметил Кошкин.

О переброске 101-й воздушно-десантной дивизии армии США под названием «Кричащие орлы» в Европу, на границу Румынии и Украины, 21 октября сообщила телерадиокомпания CBS News. В материале приводилась цитата замкомандира дивизии бригадного генерала Джона Любаса о том, что его бойцы «готовы защищать каждый дюйм земли НАТО» и в случае эскалации боевых действий или нападения на альянс «пересечь границу с Украиной».

Также сообщалось, что сейчас американские десантники «внимательно следят» за российскими войсками, «выстраивают цели для тренировок» и проводят учения, которые «точно повторяют то, что происходит на войне».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснил, почему США разместили десантную дивизию в Румынии.