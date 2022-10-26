Допелся, допрыгался: Данилко придется отвечать за исполнение песен на русском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / im_mariannna

Артист, который последние годы отрицает все связи с Россией, вспомнил давний репертуар, а в нем ни одной песни на украинском.

Певцу Андрею Данилко грозит штраф за выступление на русском языке в одном из ресторанов города Львова. Об этом сообщает издание «PRO Звезд».

В материале отмечается, что накануне артист исполнил свой российский репертуар во время свадебного банкета. На великом и могучем ему с удовольствием подпевали и гости праздника – словно никто и не помнил о запрете местных властей говорить на русском. Правда, от посторонних глаз в век технологий не спрятаться: кадры с банкета быстро облетели соцсети, разразился скандал.

Разбираться с Веркой Серрдючкой планируют аж на областном уровне, причем отвечать придется и артисту, и ресторану, который допустил оплошность. Ранее там заявили, что не несут ответственности за репертуар звездных гостей. Теперь все это им предстоит повторить на заседании специальной комиссии Львовского облсовета.

А вот какими аргументами будет руководствоваться Данилко, сложно представить. Связи с Россией он давно перечеркнул, еще после скандального выступления на «Евровидении». С тех пор, если верить певцу, он не то что говорит, но и думает на украинском. Но, как оказывается, делает исключения, когда речь идет о деньгах. Да и чем ему еще удивлять публику, если знаменитым он стал благодаря российскому репертуару.

Однако в комиссии певца вряд ли поймут: закон есть закон, и вряд ли замять эту историю ему удастся без штрафа. А может, еще придется объясняться с полицией.

К слову, Львовская областная рада ввела мораторий на публичное исполнение русских песен в 2018 году. Тогда и была создана рабочая группа для проведения разъяснительных бесед с местными жителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему Андрей Данилко так и не создал семью.

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