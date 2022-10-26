Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Возвращение к практике худсоветов актриса Ленкома поддерживает, потому что мера должна быть во всем.

Актриса театра и кино Олеся Железняк преданно служит своей профессии более 20 лет. Звезда сериала «Сваты» блистает не только в комедийных ролях в спектаклях и на экране. В ее копилке есть и драматические образы. В 2002 году она стала лауреатом премии «Чайка», а легендарный режиссер Марк Захаров называл артистку «молодым дарованием».

Обладая колоссальным художественным опытом, Олеся Владимировна много работает с начинающими артистами и считает, что в искусстве не должно быть вседозволенности. Молодое поколение должно иметь высокий уровень образования, широту взглядов и не опускаться ниже этой планки. Поэтому идею возвращения к системе художественных советов звезда «Ландыша серебристого» поддерживает. В интервью с ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко она пояснила свою точку зрения.

«В этом есть и хорошее, как у всего, на самом деле. Это вопрос меры, потому что, во-первых, я думаю, что тут такой вопрос: „А судьи кто?“ С другой стороны, я понимаю, что на самом деле, не должно быть вседозволенности, когда, знаете, ну, в советское время были худсоветы, и была цензура, и при этом советское время подарило огромное количество художественных произведений и в театре, и в кино. Это были люди такого уровня, мастера, которые были в этих художественных советах, и все равно, знаете, есть высказывание „Всем цветам цвести“, то есть тут вопрос меры. Мне кажется, что все равно должны быть какие-то границы», — считает заслуженная артистка.

Нежелание некоторых звезд шоу-бизнеса расти профессионально, чтобы «выдавать» достойный творческий продукт, печалит мэтров российской культуры. Недавняя резкая критика Никиты Михалкова в адрес тиктокера Дани Милохина — убедительное тому подтверждение. Режиссер посетовал на незнание рэпером базовой школьной программы. Это наводит на мысль о том, что молодые звезды «потерялись» в своей безграничной свободе. Железняк оценивает ситуацию с позиции наставника.

«Я все время думаю, как мама, как про своих детей. Если ты ничего не говоришь, хотя иногда хочется быть супер доброй, разрешать все, то все равно. Что такое воспитание? Это такие „колышки“, по которым человек куда-то двигается. Это важно вообще, что такое хорошо, что такое плохо. Я думаю, что этот вопрос меры и вопрос, как это все в каждом конкретном случае», — подчеркнула Олеся Железняк.

Артистка напомнила, что в Ленкоме есть свой художественный совет. Он регулярно собирается после каждого спектакля, и это правильно — считает она.

Полную видеоверсию интервью ведущей Светланы Шевченко с актрисой Олесей Железняк смотрите на сайте 5-tv.ru.

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