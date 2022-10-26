Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Рената Литвинова подаст в суд на первую трансгендерную женщину в РФ Наталью Максимову

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Актрисе и режиссеру пришлось прервать многолетнее молчание, чтобы «остановить поток лжи».

Судебный процесс против бывшей помощницы-трансгендера начинает актриса Рената Литвинова. Поводом для разбирательства с Натальей Максимовой стало ее интервью, которое возмутило артистку. По словам звезды, она и ее защита находятся в процессе подачи нескольких исков. В частности, речь идет об обмане доверия, нелегитимном распоряжении чужими деньгами и имуществом, а также о клевете, способной «повлиять на общественное мнение».

«Посмотрела новое интервью Натальи Максимовой и хочу прервать свое многолетнее молчание. Все, что касается наших отношений с этим человеком, который имеет вид на жительство во Франции, лежит теперь исключительно в правовой плоскости Французской Республики», — написала Литвинова в Telegram-канале.

Она добавила, что хочет «остановить поток лжи». Селебрити отметила, что Максимова была уволена за «ненадлежащее выполнение работы и воровство».

«Этой правды в ее интервью, данном Екатерине Гордеевой*, не прозвучало», — пояснила Литвинова.

Сама исполнительница главной роли в фильме «Мне не больно» покинула РФ в марте. В результате театру, где работала знаменитость, пришлось искать ей замену. В премьере «Сирано де Бержерак» главную роль должна была сыграть Литвинова, но ее вынужденно заменила Паулина Андреева.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем объявила Рената Литвинова.

* — Признана иноагентом в РФ.