Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза сегодня

Фото, видео: Сайт Правительства РФ; Пресс служба Кремля

Речь будет идти о глобальной и региональной безопасности.

Российский лидер Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент <…> во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — объяснил представитель Кремля.

В том числе перед проведением заседания у Путина могут возникнуть дополнительные планы, в этом случае о них будет проинформировано. Также в эту среду президент выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Песков отметил, что это заседание сейчас очень актуально. Речь будет идти о глобальной и региональной безопасности.

На минувшей неделе Владимир Путин тоже проводил заседание Совбеза, на нем были приняты очень важные решения. Например, в новых регионах России ввели военное положение. А, то есть ЛДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изменилось в регионах РФ после новых указов российского президента.