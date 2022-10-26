Под руководством Путина состоялись пуски ракет «Ярс» и «Синева»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Верховный главнокомандующий провел тренировку сдерживания.

Под руководством президента РФ Владимира Путина состоялись пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом проводится тренировка ВС РФ, в ходе которой будет отрабатываться нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на удар противника. Руководит проведением тренировки генерал Герасимов», — доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

В свою очередь Валерий Герасимов уточнил, что к тренировке были привлечены ракетный комплекс «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота и два стратегических авианосца ракетной авиации 125МС.

Ракета «Ярс» — модификация знаменитой «Тополь-М», стратегическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники под руководством академика Юрия Соломонова. «Ярс» может поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. Маршрут Плесецк — Кура является стандартным для испытания этих ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета «Союз» с первым спутником группировки «Сфера» стартовала с космодрома Восточный.