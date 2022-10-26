Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

С утра в его подмосковном доме проходят обыске в рамках уголовного дела о вымогательстве, по которому проходит директор светской львицы.

Ксения Собчак покинула Россию через Белоруссию. Предварительно, по данным источника 5-tv.ru, она на автомобиле сегодня днем пересекла границу союзного государства и направилась в Литву.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ее подмосковном доме с утра проходят обыски. Правоохранители пришли к светской львице в рамках уголовного дела о вымогательстве, по которому проходит ее коммерческий директор Кирилл Суханов, а также бывший главред глянца Tatler Ариан Романовский. К слову, у Ксении Собчак какого-либо правового статуса нет.