Странные связи: экс-главред журнала Tatler задержан по делу директора Собчак

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

По предварительным данным, бывший управитель глянца Ариан Романовский связан с уголовным делом о вымогательстве, в котором подозревается директор Собчак.

Бывший главный редактор глянцевого издания Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) задержан по делу коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, экс-главред глянца и правая рука Собчак проходят подозреваемыми по одному уголовному делу. Ранее РБК сообщал, что против 32-летний Кирилл Суханова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве денег за так называемые «блоки». Простыми словами, ему платили за то, чтобы в информационных каналах не упоминалась та или иная персона или компания. По неизвестно, по какой именно статье проходит Суханов и в чем подозревается Ариан Романовский.

Однако 5-tv.ru узнал, что сотрудники правоохранительных органов нанесли визит и к самой Ксении Собчак. На данный момент в ее загородном доме в элитном коттеджном поселке в Подмосковье проводятся обыски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком заявлении Ксении Собчак про эммиграцию прямо из стен аэропорта.