Ни дня покоя от зверств ВСУ: два мощных взрыва прогремели в Херсоне

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По предварительным данным, удары были нанесены по полигону для обучения мобилизованных.

В Херсоне один за другим прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщают местные информационные каналы.

По предварительным данным, удары были нанесены в районе военного полигона, на территории которого обучают мобилизованных.

Местные жители сообщают, что слышали громкие взрывы.

24 октября украинские националисты совершили теракт в Херсоне. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к столбу у дороги. И снова от зверств ВСУ пострадали мирные жители. Мощный взрыв снес бетонный столб и выбил окна в близлежащих домах. В результате погиб мужчина, проходивший мимо. Еще двое ранены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области.