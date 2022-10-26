Роспотребнадзор: в РФ выявлены два новых варианта COVID-19, в том числе «цербер»

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Сейчас эпидемиологическая ситуация в нашей стране под контролем.

В России найдены два новых варианта коронавируса. Один из них подвид штамма «омикрон» — «цербер». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в дальнейшем прогнозируется их распространение в стране.

«В циркуляции основную долю занимают геноварианты BA.4 и BA.5 преимущественно. Но на прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1. Один из них был привезен из-за рубежа», — сообщила она.

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что к концу осени в стране ожидается небольшой подъем заболеваемости COVID-19, однако угрожающим его назвать нельзя, поэтому новые ограничения вводиться не будут.

В том числе Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России сейчас под контролем. Уже пятую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий ученый Валентин Бруттель доказал, что возбудитель коронавируса — SARS-CoV-2 был искусственно создан в лаборатории. В возбудителе обнаружили некий «отпечаток пальца». Это повторяющийся паттерн в геноме вируса.