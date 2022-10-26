«Шел против течения»: как певец SHAMAN попал в российский шоу-бизнес

Певец SHAMAN и его патриотические песни не теряют своей популярности

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Ярослав Дронов не хайпует на любви к Родине. Его песни настоящие — считает Валерия Брейтбург.

Участник музыкальных телепроектов «Голос» и «Фактор А» певец SHAMAN быстро достиг звездных вершин в российском шоу-бизнесе. Выпускник Гнесинки пробует себя в разных музыкальных жанрах, пишет слова и музыку для своих песен. Хит 31-летнего композитора «Я русский» буквально взорвал сеть: за первые десять дней клип посмотрели более шести миллионов человек. Однако в начале творческого пути Шаман совсем не представлял себя в шоу-бизнесе, сообщает dni.ru.

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Найти себя артисту помогла педагог по вокалу Валерия Брейтбург. Доцент Российской академии музыки имени Гнесиных сразу выделила его среди всех студентов.

«Ярослав всегда была очень целеустремленным, неугомонным, шел против течения. <…> У него всегда была склонность к самовыражению. А сейчас он, наконец, нашел свой стиль», — поделилась Валерия Вячеславовна.

Именно она настояла на том, чтобы Шаман пришел на музыкальное шоу талантов «Фактор А». По словам Брейтбург, молодой артист вначале отказывался, но потом согласился. И не ошибся. Некоторые критики настаивают, что певец SHAMAN не искренен в своих патриотичных песнях. Они пытаются уличить его в хайпе. Валерия Брейтбург с такой точкой зрения не согласна.

«Я думаю, он делает это искренне, и то, чем он занимается, не идет в разрез с его собственными интересами — это абсолютно не ангажированная история», — заключила наставник звезды.

Шаман продолжает много и креативно работать. Чем он скоро снова порадует фанатов — покажет время.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны новые подробности личной жизни певца SHAMAN`а.