В подмосковном особняке Собчак проводятся обыски в рамках уголовного дела
В подмосковном доме Собчак проводятся обыски в рамках уголовного дела с участием ее директора Суханова
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Сотрудники «команды Собчак» вызваны на допросы.
В загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье проводятся обыски. Они связаны с делом о вымогательстве, в рамках которого задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов.
Как стало известно 5-tv.ru, представители правоохранительных органов «нанесли визит» в особняк Ксении Собчак в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье. Кроме того, на данный момент проводятся обыски и в доме Кирилла Суханова, а другие члены «команды» Собчак вызваны на допросы.
Накануне Кирилл Суханов был задержан по делу о вымогательстве и доставлен в следственное управление ГУ МВД по Москве.
В беседе с ТАСС сотрудник правоохранительных органов сообщил, что в отношении самой Ксении Собчак никакого процессуального статуса нет.
32-летний коммерческий директор подозревается в том, что он получал деньги за так называемые «блоки». Это неупоминание каналом в социальных сетях той или иной персоны. Об этом сообщает РБК с ссылкой на источник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании Собчак в очередном побеге из страны — для возможной покупки элитной недвижимости.