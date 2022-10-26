Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев

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Теперь эти категории граждан могут рассчитывать на дополнительные выплаты социальной поддержки.

Власти РФ приняли закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимали участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Ранее в Госдуме приняли закон, благодаря которому гражданские лица, участвующие в СВО, смогут получить статус ветерана. В том числе его получит гражданский персонал Вооруженных сил РФ, участники ремонтных бригад, медики и другие важные специалисты. Это дает право вышеперечисленным категориям получать соответствующие выплаты социальной поддержки.

Специальная военная операция началась 24 февраля. В тот день российский лидер Владимир Путин обратился к нации и заявил о предоставлении военной поддержки Донецкой и Луганской республикам, которые снова начал обстреливать Киев. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. США и НАТО расценили действия нашей страны как вторжение и объявили РФ экономическую войну.

Также 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Он обратил внимание на угрозы со стороны Запада и самому существованию России, а также необходимость продолжения спецоперации на Украине. Привлечение дополнительных военных понадобилось в связи с растяжением линии фронта, постоянных обстрелов российских приграничных территорий и атак на освобожденные регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выплаты ветеранам ВОВ в России хотят повысить до 75 тысяч рублей.