«Мамины гены»: как выглядит и чем занимается сын Жанны Фриске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; Instagram* / platon.shepelev

Платон Шепелев много занимается музыкой и увлеченно играет рок на электрогитаре.

Сын певицы Жанны Фриске Платон Шепелев растет без матери с двух лет. Ранний уход из жизни бывшей солистки группы «Блестящие» из-за рака мозга стал потрясением для поклонников звезды «Малинок» и всех ее родственников. После смерти Фриске опеку над ее малолетним сыном взял Дмитрий Шепелев, с которым у певицы были отношения.

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Семь лет без мамы не сломили мальчика, он растет общительным и талантливым. Платон унаследовал от Жанны ее тягу к музыке. Шепелев-младший много музицирует, свои соло на гитаре он выкладывает в личный блог в социальной сети.

Поклонники тепло встречают каждое новое видео девятилетнего сына Фриске, поддерживая юного музыканта в комментариях.

— Талантливый весь в маму!

— Мамины гены! Красавчик!

— Мама бы гордилась.

— Красивый как мама! И как бы сейчас мама радовалась, что он музыкален в нее!

Взрослея, Платон, действительно, все больше стал походить на свою звездную родственницу. От матери ему достались красивые черты лица: аккуратный нос, волевой подбородок и пронзительный взгляд светлых глаз. Фанаты уверены, что в будущим он покорит не одно девичье сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начал вести свой канал на YouTube.

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