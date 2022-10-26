На запорожском направлении началась перегруппировка украинских сил

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Крупное количество боевиков направлены в районы Орехово и Гуляйполе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят масштабную перегруппировку позиций на запорожском направлении. Эту информацию предоставил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил, что крупное количество боевиков направлены в районы Орехово и Гуляйполе с планами атаковать Васильевку и Пологи. Помимо этого, часть националистов отправлена с харьковского направления в Днепропетровск и на херсонское направление.

«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений», — сообщил член главного совета администрации региона в эфире «Соловьев Live».

Накануне Рогов заявил, что почти все большие предприятия в подконтрольной Киеву части Запорожской области стали опорными пунктами ВСУ. По его словам, это «Запорожсталь», «Запорожкокс» и цеха алюминиевого комбината. В том числе украинские военные размещают опорные пункты и на небольших территориях, например, в школах, больницах и других объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР.