Мощный пожар площадью в 12 тысяч квадратных метров на складе Петербурга сняли с коптера

Фото, видео: 5-tv.ru

Возгоранию присваивали третий ранг опасности из пяти возможных. Пламя охватило огромную территорию.

Пожар площадью 12 тысяч квадратных метров на складе в Петербурге засняли с коптера. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

На записи видно, что пламя охватило огромную территорию. Инцидент произошел накануне. Сначала огонь был на площади в тысячу квадратов, а спустя час он распространился на большую часть склада. Крыша частично обрушилась. Позже оперативные службы сообщили, что возгорание увеличило площадь. Пожару присвоили третью степень сложности из пяти. От МЧС к ликвидации привлечено 160 человек и 45 единиц техники.

В ведомстве также сообщили, что лаборатория не обнаружила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе.

До этого в сети появилась информация о спасении семьи с двумя детьми сотрудниками ГИБДД в Кемеровской области. Также в доме проживала бабушка и супружеская пара. Вместе с хозяином дома полицейские сначала вынесли на руках детей, а затем вывели наружу пожилую женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. Мама малышей вышла из горящего дома сама.

Ранее 5-tv.ru сообщал о частичном обрушении стены горящего склада в Петербурге.