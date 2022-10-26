Экс-пленный о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту: «Аж руки тряслись!»

Бывший пленный из ДНР Шалыгин рассказал о восторге украинского надзирателя от взрыва Крымского моста

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Поведение сторонников киевского режима уже не удивляет, а лишь констатирует факт их сущности.

Украинский надзиратель в месте содержания военнопленных восторгался терактом на Крымском мосту, не сомневаясь, что к нему причастен киевский режим. Об этом рассказал сержант из Донецкой народной республики (ДНР), вернувшийся из украинского плена, Алексей Шалыгин в беседе с РИА Новости.

«У него аж руки тряслись, он, когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает», — сказал Шалыгин.

Военный добавил, что старший надзиратель, зайдя в камеру, стал показывать видеозапись заключенным. По словам Шалыгина, работник не сомневался, что произошедшее организовано украинской стороной. По мнению надзирателя, подчеркнул бывший пленник, был совершен не взрыв, а ракетный удар.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Со стороны Таманского полуострова на автомобильной части подорвался грузовик. После этого загорелись семь цистерн ж/д состава с топливом. Это частично обрушило два автомобильных пролета. По последним данным, при пожаре и взрыве погибли четыре человека.

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