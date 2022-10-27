Никаких гвоздей, костей и скрепок: что будет, если проглотить инородное тело

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Случайно взять в рот что-нибудь ненужное могут не только дети, но и взрослые, а вот последствия зависят от конкретной ситуации.

Острые предметы, попавшие в желудок, могут вызывать осложнения и боли. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Специалист подчеркнул, что клиническая картина зависит от формы предмета и места в организме, где он находится.

«Острые предметы — рыбная кость, гвоздь, шуруп, скрепка могут застревать, вонзаясь в стенку желудка, вызывая острые изменения. Прежде всего, это болевой синдром, а иногда возникают осложнения — прободение (появление сквозного дефекта в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки и последующее вытекание содержимого в брюшную полость, — Прим. ред.) с развитием перитонита», — сказал Зиннатуллин.

Медик добавил, что в таких случаях необходимо проводить диагностику, которая заключается в опросе пациента и проведении ряда исследований, включая рентген, чтобы определить где находится инородное тело.

«Если это небольшой гладкий предмет, то прогноз абсолютно благоприятный — он выйдет естественным путем. Острые тоже могут выходить сами, но в ряде случаев требуется хирургическое лечение», — заключил доктор.

До этого стало известно, что актрисе Екатерине Семеновой по ошибке разрезали кишечник. По ее словам, на фуршете она ела бутерброд и подавилась рыбной костью. Артистка прокашлялась и решила, что все в порядке. Затем ночью ее мучали боли. Дело заключалось в механическом повреждении стенки кишечника, которая быстро восстановилась. Врачи же подумали, что речь идет о язве.

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