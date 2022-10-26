МИД РФ: заявления США подтверждают опасения о сценарии с «грязной бомбой» на Украине

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О разработке смертельного оружия в Незалежной сообщили источники из целого ряда стран. Москва предупреждает мир о фатальных последствиях.

Выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) представитель США Брюс Тернер сделал заявление, которое лишь подтвердило опасения России насчет создания Украиной «грязной бомбы». Американский дипломат назвал предупреждения Москвы о грядущей катастрофе из-за смертельной провокации Киева «случаем дезинформации», цель которого — «создание потенциального предлога для использования РФ тактического оружия».

«После провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — прокомментировал заявление Тернера замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Представитель МИД РФ также добавил, что агрессивная информационная кампания на тему «грязной бомбы», которую активно раздувает «коллективный Запад», ничто иное как очередная попытка подорвать доверие к необъятной и изолировать ее на мировой арене.

«Все это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут. Мы здесь и сейчас предупреждаем все мировое сообщество, как бы ни хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации. Хватит раскачивать ядерную лодку», — цитирует обращение Воронцова к иностранцам Газета.ру.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими последствиями для здоровья может обернуться применение Украиной «грязной бомбы».