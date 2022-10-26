Что это было: Байден сделал укол в плечо и пригрозил американцам скорой смертью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP; 5-tv.ru

Пожилой президент США каждый день устраивает новые шоу, наблюдать за которыми становится довольно опасно.

Президент США Джо Байден сделал повторную вакцину от коронавируса. Своим примером он призвал миллионы семей сделать то же самое в преддверии Хэллоуина, чтобы спокойно отметить зловещий праздник в кругу семьи. А тем, кто откажется от повторной прививки, американский лидер грозит летальным исходом.

«Все, кто не обновил вакцину в этом году, могут умереть от коронавируса в ближайшее время!» — подчеркнул Байден.

С учетом предыдущих ревакцинаций, это уже пятый укол Джо Байдена. И каждый раз он охотно позирует на камеру во время медицинской процедуры. Хотя даже надеть пиджак без помощников президент уже явно не в состоянии.