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По словам Грега Хейеса, националисты уже проводят развертывание вооружения. Чего ждать дальше?

Вашингтон направил Киеву два зенитных ракетных комплекса NASAMS в качестве военной помощи. С таким утверждением выступил генеральный директор компании Raytheon Technologies, производящей оружие, Грег Хейес.

«Мы только что поставили NASAMS», — приводит цитату из заявления главы организации CNBC.

Хейес подчеркивал, что украинские националисты уже проводят развертывание ЗРК. Ранее отмечалось, что американские военные активно обучали сторонников киевского режима обращаться с NASAMS. Между тем, конкретных разговоров о поставках комплексов в Незалежную именно в октябре не было совсем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что будет, если Украина начнет активно применять американские NASAMS.