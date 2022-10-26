Неугасающее пламя: что известно о мощнейшем пожаре на складе в Петербурге

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Когда казалось, что огонь удалось локализовать, он вдруг перекинулся на соседнее здание. На месте работают 160 спасателей и 45 единиц техники.

Срочные сообщения в эти минуты поступают из Петербурга: в Колпино уже несколько часов пытаются потушить мощный пожар на складе. За ночь площадь возгорания разрослась до 12 тысяч квадратных метров. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах внутри здания. И буквально только что пламя, которое сначала удалось локализовать, перекинулось на другую часть здания, и шансов отстоять склад, похоже, нет. За ситуацией на месте следит корреспондент «Известий» Карина Джамалян.

«В настоящее время борьбу с пламенем ведут 160 спасателей и 45 единиц техники. По предварительной информации, на складе, где произошел пожар, работало больше 20 сотрудников, но в МЧС уверяют: пострадавших нет», — подчеркнула журналист.

Первые сообщения о возгорании поступили, когда рабочая смена уже закончилась — после 21:00. С тех пор пламя только разгорается. С начала пожару присвоили второй ранг сложности, а совсем скоро повысили до третьего. Спасатели говорят, вызвали их слишком поздно, когда огнем уже была охвачена значительная часть здания. При этом на месте они столкнулись с большими трудностями.

«К моменту прибытия первых подразделений площадь была уже 2.5 тысячи квадратных метров. Объект безводный, водоисточники на расстоянии от километра, пожар стремительно распространялся», — пояснил замглавы ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок.

На улицах пахнет гарью, зарево видно за многие километры, так что жителям колпино не до сна. Спустя несколько часов спасатели объявили о локализации, но пламя тут же перекинулось на уцелевшую часть здания. Огонь вспыхнул с новой силой. Одна из стен уже обрушилась. Обвалиться рискуют и остальные.

Для борьбы с огнем задействовали всю доступную в округе технику. В том числе подъемники и пожарные автолестницы. Пригнали к горящему складу и пожарный поезд.

По предварительной информации, на огромном складе хранятся лакокрасочные изделия и горюче-смазочные материалы. Так что всю ночь МЧС были сосредоточены на том, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Но под утро вслед за стенами рухнула и крыша, так что от здания практически ничего не осталось.

На месте пожара уже работает передвижная лаборатория для замеров воздуха. На данный момент специалисты не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.