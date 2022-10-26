Крыша горящего склада в Петербурге частично обрушилась

Фото, видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу; 5-tv.ru

Тушением мощного пожара, который распространился на 12 тысяч квадратных метров, спасатели занимаются уже несколько часов.

Крыша горящего склада в Колпинском районе Петербурга частично обрушилась вслед за одной из стен. Об этом сообщили представители МЧС. В настоящее время на месте продолжают работать спасатели. Огонь удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров.

«Крыша горящего склада обрушилась на площади девять тысяч квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Точная причина случившегося устанавливается. Как отметил замруководителя ГУ МЧС России по Северной столице Игорь Титенок, в результате пожара пострадавших и погибших нет.