Кристина Асмус похвасталась «стильной свадебной фотокарточкой» с Милошем Биковичем

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Актриса в белоснежном платье и фате и ее партнер в серебристом костюме попозировали на пирсе под розовым закатом.

Актриса Кристина Асмус сфотографировалась в образе невесты рядом с коллегой по цеху и съемочной площадке Милошем Биковичем. Однако белое платье и фата — всего лишь костюм, просто артисты запечатлели момент работы над фильмом «Хочу замуж» — в нем звезды сыграли влюбленную пару. Сегодня картина уже в прокате. Асмус поспешила поделиться этой новостью и вспомнила о запечатленном моменте творческого процесса.

«Этой стильной свадебной фотокарточкой я хочу сообщить, что национальная премия „Золотой орел“ включила в лонг-лист четыре проекта с моим участием», — похвасталась актриса.

Стоит отметить, поклонникам знаменитости в образе новобрачных понравились. По мнению фолловеров Асмус, пара была бы красивая. Некоторые даже посоветовали подумать, не довести ли дело до самой настоящей свадьбы. При этом нашлись и фанаты, подумавшие, что артистка изменяет бойфренду Роману Евдокимову. Или мужу Биковичу с Евдокимовым… В общем, запутала знаменитость подписчиков.

Кристина Асмус и Милош Бикович сыграли влюбленных в комедийном фильме; Instagram* / asmuskristina

Ради справки: с 2013 по 2020 годы Кристина Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым. У них есть общая Анастасия. Долгое время после развода о личной жизни актрисы не было известно ничего, но однажды устав от вопросов и советов «найти мужика», Асмус заявила — нашла, причем давно. Позже по постам в соцсетях был вычислен избранник 33-летней звезды. Им оказался 27-летний Евдокимов.

Как пишет utro.ru, удивлять Асмус любит не только неоднозначными фотографиями с коллегами-мужчинами. Съемки в фильме «Текст», очевидно, так раскрепостили актрису, что она не может теперь удержаться от шок-контента — публикует видео, в которых демонстрирует едва одетое тело, ведет себя странно и вызывающе. Впрочем, и подобные перфомансы преданные фанаты считают весьма талантливыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают популярные российские актеры Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, СергейБезруков, Данила Козловский, Кристина Асмус и другие.

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