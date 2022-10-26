«Не оставляй меня, любимый»: Седокова просит Меладзе продать ей права на песню «ВИА Гры»

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Певица спустя годы после ухода из группы поняла, что игнорировать свое прошлое бесполезно — эту связь не разорвать.

Певица Анна Седокова планирует перевыпустить хит группы «ВИА Гра» «Не оставляй меня, любимый» в сольном исполнении. Она уже обратилась к своему бывшему продюсеру Константину Меладзе с предложением приобрести права на композицию. Об этом артистка рассказала в интервью изданию Hello!.

На некоторое время Седокова взяла творческую паузу. Она не записывала песен, не снималась в клипах — сначала планы рушила пандемия, потом семейные обстоятельства. Но теперь артистка полна сил и решимости снова ворваться в мир шоу-бизнеса с проверенным материалом, но в авторском прочтении. Свое прошлое в «ВИА Гре» игнорировать у Седоковой не получилось — так она объяснила желание перевыпустить старый хит.

«Представляете, у вас есть мама и папа. И вы поругались, не общаетесь. Но все это время они не перестают быть вашими родителями. Вот примерно такие отношения у меня были с группой „ВИА Гра“ последние 15 лет», — сказала певица.

Как отметила Седокова, вспомнив и исполнив строки из «Не оставляй меня, любимый», она осознала, насколько еще крепка эта связь с прошлым. Артистка плакала, будто побывала на приеме у психолога, и тот забрался в тайный уголок ее души. Незамедлительно звезда написала экс-продюсеру и предложила сделку.

«Он ответил: „Отличная идея!“. Думаю, для него тоже важно, чтобы его песни продолжали жить», — добавила Анна Седокова.

Певица подчеркнула, что вместе с музыкальной командой очень долго трудилась над аранжировкой обновленной композиции, искала идеальное звучание, не жалея сил и времени. По мнению селебрити, песня получилась прекрасная. В октябре она планирует выпустить ее в массы и приступить к съемкам клипа. Для нее, подчеркнула Седокова, это важный шаг, за которым стоит «большая психологическая работа над собой».

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