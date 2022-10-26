В интересах России? Политолог оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине на посту президента США

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; ruptly.tv; 5-tv.ru

Считается, что экс-глава США более других политиков лоялен к России. Кроме того, он публично заявлял, что не допустил бы нынешней ситуации на Украине. Так сможет ли повлиять на ход конфликта?

Бывший президент США Дональд Трамп не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине настолько, насколько об этом принято говорить в медиа. Даже его собственным заявлениям, что спецоперации РФ по защите Донбасса можно было избежать, выбрав его президентом, верится с трудом. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил политолог и журналист Юрий Светов.

Трамп — один из возможных кандидатов на пост главы Штатов. На второй срок в 2024 году планирует заступить и нынешний лидер Джо Байден. Некоторые эксперты полагают, что более лояльный к России Трамп мог бы значительно изменить ситуацию и ослабить нагнетание вокруг Украины. Как отметил Светов, при всех остальных вводных до 2024-го еще надо, как говорится, дожить.

«Это, знаете, такое гадание со сплошными неизвестными. Во-первых, есть гораздо более оптимистические прогнозы, что в 2023 году специальная военная операция России завершится, и дальше будет совсем иная ситуация. Во-вторых, Дональду Трампу еще надо быть выдвинутым на выборы, а это не факт, и надо быть избранным в ноябре 2024 года, то есть через два года», — отметил эксперт.

По словам Светова, когда (если) бывший глава США станет действующим и разберется в делах, приступит к исполнению своих обязанностей, вероятно, нечего будет уже урегулировать. Предположения о его влиянии на ход спецоперации политолог считает «пустыми разговорами», состоящими из одних «если», не относящимися к реалиям современности.

Сотрудничество с Россией — за пределами основных интересов?

Что касается приписываемых Трампу «любви» к России и «дружбы» с президентом Владимиром Путиным, Светов не оптимистичен. По его мнению, 45-й американский лидер заинтересован в позитивных отношениях с Москвой не больше предшественников и Джо Байдена.

«Он ближе к американской стороне, которая во время его руководства Украиной продолжала, может, с меньшим усердием, чем администрация Барака Обамы, поддерживать ту власть, которая была на Украине. Разве Трамп задался вопросом, правильно ли поступили, проведя Майдан? Нужно ли оказывать военную помощь Украине? Нужно ли проводить переобучение украинских военных? Все это делалось и при Трампе», — заявил журналист.

Примерно одной линии в контексте отношений с Россией, по мнению Светова, придерживались президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Трамп. Теперь ее продолжает Байден. Как подчеркнул эксперт, все усилия Запада по ослаблению Москвы дошли до состояния «критической массы, которая и рванула в феврале этого года».

«У Трампа собственные интересы, они достаточно цинично говорят, что меньше, чем за 10% годового военного бюджета США они получили возможность ослаблять Россию чужими руками. Не надо верить, что где-то появится политик, который будет действовать в интересах России. В интересах России действуют только руководство России и мы, граждане», — заключил политолог.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Москва подключилась к конфликту между киевским режимом и отделившимися республиками Донбасса после очередного обострения и серии обстрелов по мирному населению со стороны Вооруженных сил Украины. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — по результатам референдумов стали субъектами РФ. Киев не оставляет попыток отвоевать территории и отказывается сесть за стол переговоров.

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