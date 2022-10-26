Умри, воскресни, перезагрузись: россиянам предлагают лечить депрессию инсценировкой похорон

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«Всего» за пару миллионов рублей добрые люди помогут вырыть могилу и забыть о проблемах. Психологи смотрят на такие эксперименты с содроганием.

В жизни россиян появилось новое дорогое увлечение. Всего за каких-то пару миллионов рублей можно умереть и воскреснуть как ни в чем не бывало. Помешательство тут не при чем, психологи наоборот — даже советуют полежать в гробу. Что это за мода такая — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Два часа пути от Петербурга, когда на машине дальше не проехать, идем пешком. Для Светланы это место особенное — здесь на берегу Ладожского озера 12 лет назад ее впервые похоронили.

«Мы раньше закапывались с конца мая, несколько выездов делали за лето», — рассказала Светлана Пилатова.

Проходя мимо десятков вырытых могильных ям, понимаешь, насколько популярно самозахоронение. Правильно ли называть это могилой, не может ответить даже Светлана — все ямы пустые, а их временные гости — живы. У Тимура тоже богатый стаж.

Любители эзотерики убеждены: где-то здесь неподалеку — портал в Атлантиду. Причины зарыться в землю у каждого свои — спрятаться от проблем, подумать о смысле жизни, получить новые ощущения.

Весь процесс с момента начала рытья ямы и до момента, когда наш герой оказывается примерно на глубине в 30 сантиметров под песком, занимает где-то минут 15. Есть уникальная возможность пообщаться с потусторонним миром.

«Я чувствую давление земли, временами такое приличное. Ради расслабления тела», — рассказал Тимур.

Кто-то пошел дальше и циничней — на этом сайте предлагают похороны под ключ, в гробу на настоящем кладбище. Церемония обойдется в два миллиона рублей (пока акция), обещают учесть все нюансы. От венков до катафалка. Элитное погребение от коуча и нейропсихолога. Если тебя, мягко говоря, все достало — сделай ход конем!

«Мы на кладбище все заранее готовим, выкапываем могилу, покупаем гроб, мы даже оставим этот гроб в подарок на память. Будут даже оплакивальщицы, если нужно, в соответствии с вероисповеданием человека», — рассказала нейропсихолог Екатерина Преображенская.

Организаторы утверждают, что у них есть договоренность с частным кладбищем, всего пять мест, так что надо торопиться.

«После того как человек прошел эту процедуру, он абсолютно счастлив, у него улыбка буквально до ушей, просто от факта того, что он вдыхает свежий воздух», — отметила Преображенская.

Как ни странно, даже клинические психологи находят в этом что-то позитивное.

«Это достаточно интересный эмоциональный опыт. Я проходила его. Большинство участников тренинга переживают успокоение внизу в тишине», — рассказала клинический психолог Алиса Ковпак.

Впрочем, мы без труда нашли и тех, кто такой способ успокоиться не одобряет.

«Никому нельзя это делать! Под любым методом лечения должна быть какая-то теоретическая база», — считает психолог Станислав Полторак.

«Человек неэрудированный, незнакомый с духовностью … Очень легко покупается на подобного рода информацию. Здесь, конечно, должны разбираться с этим вопросом компетентные органы. Являются ли они мошенниками профессиональными, или профессиональными какими-то манипуляторами», — подчеркнул священник Николай Святченко.

Пока правоохранительные органы такими практиками не интересовались. Хотя юристы признают: тут есть за что зацепиться.

«Если перед данными мероприятиями этот психолог заключает какой-либо договор, соответственно, следственные органы должны дать правовую оценку на наличие признаков преступления по статье 238. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вы сами понимаете, что мероприятие очень рискованное», — заявил адвокат Зелимхан Бициев.

Светлана, которая не первый год прикапывает желающих, рассказывает: у конкурентов был случай, перестарались…

«И поняли, что так делать не надо, не надо закапывать на два метра, человека давит, когда его достали, он был весь синий, у него ребра были чуть ли не поломаны», — отметила Светлана.

Гарантий, что такого не случится с очередным заказчиком, конечно, никто не даст. Но пока есть спрос — есть предложение. Тем более что можно выбрать вполне бюджетный вариант. Участие в самозахоронении, с психопрактиками, поисками Атлантиды — около 3 тысяч рублей с тела. Или 5 тысяч. На все воля коуча.